Делегации Южной и Северной Корей проводят переговоры за закрытыми дверями

ТОКИО, 26 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Высокопоставленная делегация Северной Кореи и чиновники высокого ранга из министерства по делам национального объединения и МИД Южной Кореи проводят переговоры за обедом в гостинице, где остановились представители КНДР, сообщила телекомпания NHK.

Указывается, что сначала в ресторан в гостинице, где остановились представители Севера, вошла делегация КНДР во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Следом за ними в ресторан вошли заместитель министра по делам национального объединения Южной Кореи Чон Хэ Сон и специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он также представляет свою страну на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Исходя из состава участников, переговоры могут быть посвящены вопросам возобновления диалога с США и денуклеаризации Корейского полуострова по следам прозвучавшего в воскресения заявления КНДР о готовности к диалогу с США.

В воскресенье президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская делегация передала также свое мнение о том, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США. На встрече президент Южной Кореи затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако о реакции северокорейской делегации не сообщается.

Реакция США, так же как и Японии, была сдержанной. США заявили о своем намерении посмотреть, насколько высказывание Северной Кореи о готовности вести диалог с США может стать первым шагом к денуклеаризации.

Делегация Северной Кореи Ким Ён Чхолем прибыла в Южную Корею в воскресенье. Трехдневный визит приурочен к закрытию Олимпиады в Пхенчхане. Ким Ён Чхоль считается одной из ключевых фигур в деле о затоплении южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году. Он также входит в список лиц, против которых введены международные санкции. Несмотря на это, южнокорейская сторона одобрила его визит в составе делегации КНДР на закрытие Олимпиады.