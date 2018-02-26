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Делегации Южной и Северной Корей проводят переговоры за закрытыми дверями

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2495)
08:2026.02.2018
(обновлено: 08:53 26.02.2018)
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© AFP 2018 / Choi Jae-KuМужчина с нейтральным флагом Северной и Южной Кореи. Архивное фотоМужчина с нейтральным флагом Северной и Южной Кореи. Архивное фото
© AFP 2018 / Choi Jae-Ku

ТОКИО, 26 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Высокопоставленная делегация Северной Кореи и чиновники высокого ранга из министерства по делам национального объединения и МИД Южной Кореи проводят переговоры за обедом в гостинице, где остановились представители КНДР, сообщила телекомпания NHK.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Указывается, что сначала в ресторан в гостинице, где остановились представители Севера, вошла делегация КНДР во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Следом за ними в ресторан вошли заместитель министра по делам национального объединения Южной Кореи Чон Хэ Сон и специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Он также представляет свою страну на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.

Исходя из состава участников, переговоры могут быть посвящены вопросам возобновления диалога с США и денуклеаризации Корейского полуострова по следам прозвучавшего в воскресения заявления КНДР о готовности к диалогу с США.

В воскресенье президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности северного соседа начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская делегация передала также свое мнение о том, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США. На встрече президент Южной Кореи затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако о реакции северокорейской делегации не сообщается.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Реакция США, так же как и Японии, была сдержанной. США заявили о своем намерении посмотреть, насколько высказывание Северной Кореи о готовности вести диалог с США может стать первым шагом к денуклеаризации.

Делегация Северной Кореи Ким Ён Чхолем прибыла в Южную Корею в воскресенье. Трехдневный визит приурочен к закрытию Олимпиады в Пхенчхане. Ким Ён Чхоль считается одной из ключевых фигур в деле о затоплении южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году. Он также входит в список лиц, против которых введены международные санкции. Несмотря на это, южнокорейская сторона одобрила его визит в составе делегации КНДР на закрытие Олимпиады.

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© РИА Новости, Инфографика
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Гаджиев
Опять США. Даже договориться между собой Сеул не хочет без США. Что за правители там сидят. Скорее всего это марионетки США.Договорились бы между собой и жили. Понимают, что США далеко за океаном, а они рядом и должны жить мирно.
08:39
26.02.2018
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