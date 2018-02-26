Иванка Трамп оценила инициативу отца вооружить учителей

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Дочь и советник президента США Иванка Трамп заявила в интервью телеканалу NBC, что не уверена, что предложенная главой государства Дональдом Трампом инициатива по вооружению учителей поможет обезопасить детей.

"Честно говоря, я не знаю", — ответила она на вопрос о том, позволит ли вооружение учителей обезопасить детей. "Очевидно, должен быть невероятно высокий стандарт для тех, кто сможет носить оружие в нашей школе", — добавила Иванка Трамп.

Она заявила, что инициатива президента — "неплохая идея, но это идея, которая нуждается в обсуждении".

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Дебаты о необходимости ограничений оборота оружия вновь активизировались после того, как в середине февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.

Трамп после трагедии во Флориде подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку штурмового оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия. Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей.