Китай разрешил ввоз российской пшеницы из шести регионов

ПЕКИН, 26 фев — РИА Новости. Главное государственное управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ) разрешило ввоз российской пшеницы из шести регионов, отменив карантинное требование от 2016 года, следует из сообщения ведомства.

"Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая", — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Запрет был снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, а также Красноярского и Алтайского краев. "В этих перечисленных шести регионах не обнаружено мокрой головни и карликовой головни пшеницы", — говорится в сообщении.