В Пхеньяне открылась выставка в честь юбилея победы в Сталинградской битве

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Посвященная Дню защитника Отечества и 75-летию Сталинградской битвы фотовитрина открылась в посольстве России в Пхеньяне, сообщается в понедельник в группе посольства в Facebook.
На экспозиции представлены более 20 снимков, следует из материалов дипмиссии. На выставке есть фотографии памятника "Героям Сталинградской битвы" и советских реактивных установок залпового огня "Катюша". Есть изображения, на которых советские войска наступают в пригороде Сталинграда, а затем празднуют победу.
В фотовитрине показана и современная техника: танк Т-90С, БТР "Бумеранг", танк нового образца "Армата", Су-34, арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТ и другие. Также на выставке можно увидеть фотографии президента России Владимира Путина, министра обороны Сергей Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.