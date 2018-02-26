В Пхеньяне открылась выставка в честь юбилея победы в Сталинградской битве

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Посвященная Дню защитника Отечества и 75-летию Сталинградской битвы фотовитрина открылась в посольстве России в Пхеньяне, сообщается в понедельник в группе посольства в Facebook.

"Фотовитрина нашего посольства: "Ко Дню защитника Отечества и 75-летию победы в Сталинградской битве", — подписал фотографии представитель посольства.

На экспозиции представлены более 20 снимков, следует из материалов дипмиссии. На выставке есть фотографии памятника "Героям Сталинградской битвы" и советских реактивных установок залпового огня "Катюша". Есть изображения, на которых советские войска наступают в пригороде Сталинграда, а затем празднуют победу.

В фотовитрине показана и современная техника: танк Т-90С, БТР "Бумеранг", танк нового образца "Армата", Су-34, арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТ и другие. Также на выставке можно увидеть фотографии президента России Владимира Путина, министра обороны Сергей Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России.