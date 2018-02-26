Сеул надеется на "конструктивный диалог" Пхеньяна и Вашингтона

ТОКИО, 26 фев — РИА Новости. Южная Корея рассчитывает на проведение диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами, заявил представитель Министерства по делам национального объединения.
Ранее в Сеуле сообщили, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявила о готовности к переговорам c Соединенными Штатами.
Реакция США на эту инициативу была сдержанной. В Вашингтоне намерены посмотреть, насколько высказывание Северной Кореи о готовности к диалогу может стать первым шагом к денуклеаризации.
Пхеньян в ответ на введение санкций объявил, что санкционная политика США направлена на то, чтобы помешать улучшению отношений между двумя корейскими государствами.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.