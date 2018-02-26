Сеул надеется на "конструктивный диалог" Пхеньяна и Вашингтона

ТОКИО, 26 фев — РИА Новости. Южная Корея рассчитывает на проведение диалога между Северной Кореей и Соединенными Штатами, заявил представитель Министерства по делам национального объединения.

"Мы надеемся, что Север и США при удобном случае начнут конструктивный диалог", — приводит его слова телекомпания NHK

Ранее в Сеуле сообщили, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявила о готовности к переговорам c Соединенными Штатами.

Реакция США на эту инициативу была сдержанной. В Вашингтоне намерены посмотреть, насколько высказывание Северной Кореи о готовности к диалогу может стать первым шагом к денуклеаризации.

В пятницу США объявили о введении дополнительных санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Дональд Трамп заявил, что эти ограничительные меры самые мощные, которые Вашингтон когда бы то ни было предпринимал против иностранного государства. Против КНДР также действуют жесткие санкции ООН.

Пхеньян в ответ на введение санкций объявил, что санкционная политика США направлена на то, чтобы помешать улучшению отношений между двумя корейскими государствами.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.