NI спрогнозировал последствия северокорейского ядерного удара по Токио

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Специалисты издания National Interest оценили возможные последствия ядерного удара КНДР по токийской агломерации. При анализе эксперты применяли специальную программу Nukemap, разработанную в Технологическом институте Стивенса.
Несмотря на эти факторы, Япония остается лишь второстепенным актором для КНДР, в качестве действующего противника которой выступают США. NI подчеркивает, что Япония интересует Северную Корею преимущественно в контексте размещения на японских островах американских баз. Эксперты выражают уверенность, что эти военные объекты США могут играть ключевую роль в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове, поэтому первоочередной целью северокорейских военных станут эти американские базы. В частности, эксперты выражают уверенность в нанесении удара по военному объекту США "Йокота", который располагается менее чем в 50 километрах от Токио. При таком сценарии погибнут около 13 тысяч человек, еще 45 тысяч пострадают. Однако ядерные осадки, как полагают специалисты, не достигнут японской столицы.
При этом аналитики отметили несколько факторов, которые могут повлиять на число жертв и пострадавших от ядерного удара по японской столице. С одной стороны, транспортная система в Токио может служить временным убежищем в экстренных случаях. С другой стороны, равнинный характер местности может привести к слепоте и другим проблемам со зрением у свидетелей световой вспышки ядерного взрыва.
По мнению специалистов, подобные оценки возможных последствий являются напоминанием об огромной мощности ядерного оружия и демонстрируют необходимость в полном отказе от подобного вида вооружений.