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В мире

NI спрогнозировал последствия северокорейского ядерного удара по Токио

04:2126.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЖители Токио на одной из улиц город. Архивное фотоЖители Токио на одной из улиц город. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Специалисты издания National Interest оценили возможные последствия ядерного удара КНДР по токийской агломерации. При анализе эксперты применяли специальную программу Nukemap, разработанную в Технологическом институте Стивенса.

Сотрудники Федерального агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях в командном пункте в Гонолулу, Гавайи. Архивное фото
© AP Photo / Caleb Jones
СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям
Издание приводит короткую историческую справку и отмечает, что Корейский полуостров был оккупирован японскими войсками в период с 1940 по 1945 годы. Эти события негативно отразились на отношениях двух государств и привели к росту антагонизма между Японией и КНДР, образованной в 1948 году. Другой проблемой во взаимоотношениях двух государств является исторически сложившаяся ось Токио-Вашингтон-Сеул, которая активно противодействует политике Северной Кореи в регионе.

Несмотря на эти факторы, Япония остается лишь второстепенным актором для КНДР, в качестве действующего противника которой выступают США. NI подчеркивает, что Япония интересует Северную Корею преимущественно в контексте размещения на японских островах американских баз. Эксперты выражают уверенность, что эти военные объекты США могут играть ключевую роль в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове, поэтому первоочередной целью северокорейских военных станут эти американские базы. В частности, эксперты выражают уверенность в нанесении удара по военному объекту США "Йокота", который располагается менее чем в 50 километрах от Токио. При таком сценарии погибнут около 13 тысяч человек, еще 45 тысяч пострадают. Однако ядерные осадки, как полагают специалисты, не достигнут японской столицы.

Испытания ядерного оружия. Архивное фото
© AFP 2018
NI спрогнозировало последствия ядерного удара по Лос-Анджелесу
Куда страшнее будет ядерный удар по правительственным структурам в токийском районе Касумигасэки, который унесет жизни более 24 тысяч человек, еще около 91 тысячи пострадают. Однако самым разрушительным будет удар по Министерству обороны Японии в Синдзюку. По подсчетам специалистов, жертвами подобной атаки станут порядка 57 тысяч человек и еще 128 тысяч пострадают. Радиоактивный осадок от этого удара, как подчеркивают эксперты, станет самым разрушительным и затронет самые густонаселенные районы Токио.

При этом аналитики отметили несколько факторов, которые могут повлиять на число жертв и пострадавших от ядерного удара по японской столице. С одной стороны, транспортная система в Токио может служить временным убежищем в экстренных случаях. С другой стороны, равнинный характер местности может привести к слепоте и другим проблемам со зрением у свидетелей световой вспышки ядерного взрыва.

Вид на монумент Вашингтона. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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National Interest спрогнозировало последствия ядерного удара по Вашингтону
В целом издание отмечает, что в результате многочисленного ядерного удара по японской столице погибнут десятки тысяч человек, еще миллионы человек пострадают. Эксперты утверждают, что такой сценарий приведет к колоссальным разрушениям, которых не видел Токио со времен Второй мировой войны.

По мнению специалистов, подобные оценки возможных последствий являются напоминанием об огромной мощности ядерного оружия и демонстрируют необходимость в полном отказе от подобного вида вооружений.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Balanor
Странно, раньше американцы не пытались считать количество жертв мирного населения, когда сбрасывали ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.. просто сбросили и улетели с улыбкой и чувством собственного превосходства.
05:12
26.02.2018
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