Кличко допустил оговорку и "пригрозил" Киеву

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко допустил оговорку в эфире украинского канала NewsOne, отвечая на вопрос про декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать, располагающихся в украинской столице. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Градоначальник заявил, что необходимо строить новые объекты и памятники, которые будут "угрожать".

"Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали", — сказал Кличко.

Однако затем киевский мэр сразу поправился и произнес слово "украшать".

Украинский чиновник многократно допускал оговорки в своей речи и обещал выпустить сборник "изречений", в котором будут собраны все его ошибки.