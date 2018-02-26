Медики сообщили число пострадавших от взрыва в Лестере

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Шесть человек пострадали при ЧП в английском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили представители больниц города.

"Больницы Лестера могут подтвердить, что шесть человек были госпитализированы с места происшествия. Два пациента находятся в критическом состоянии, у четверых легкие ранения", — сообщили в совместном заявлении в Twitter представители трех городских медучреждений.

Вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

Городская полиция сообщила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов. Кроме того, британская полиция заявила, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.