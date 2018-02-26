В британском Лестере в результате взрыва госпитализированы четыре человека

ЛОНДОН, 26 фев — РИА Новости. Четыре человека были доставлены в больницы английского города Лестер после сообщений о взрыве, сообщили в воскресенье представители больниц города.
Ранее полиция города сообщила в микроблоге Twitter, что произошел "крупный инцидент". На место происшествия прибыли экстренные службы. Телеканал Sky News сообщает, что около 19.00 по местному времени (22.00 мск) местные жители обратились в пожарную службу с сообщениями о взрыве. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин.