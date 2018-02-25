Немецкие СМИ назвали игру с Россией "самым крутым поражением"

Данни аус ден Биркен пропускает шайбу в свои ворота в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 25 февраля 2018

Данни аус ден Биркен пропускает шайбу в свои ворота в финальном матче Россия - Германия по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. 25 февраля 2018

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Немецкое издание Bild опубликовало новость о поражении национальной сборной по хоккею в финальном матче Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали"" — говорится в статье.

В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.

Статья в New York Post

Материалы, посвященные победе российских спортсменов, появились не только в немецких СМИ. Так, после матча американская газета New York Post опубликовала текст с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее". Несмотря на то, что в тексте заметки не было резких и провокационных оборотов, заголовок вызвал негодование многих пользователей Twitter.

Одни комментаторы ополчились на автора статьи, другие иронизировали на тему отсутствия медалей у сборной США по хоккею.

"Избежали позора"

Украинское издание "Обозреватель" опубликовало заметку с заголовком "Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018". В тексте подробно излагается ход матча, однако автор статьи отметил, что россияне столкнулись с "невероятным трудностям" и "долго ничего не могли сделать с противником".

В Сети на провокационный заголовок отреагировали с юмором.

Победа российских хоккеистов

Сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.

Сборная Германии, таким образом, получила серебряные медали, а сборная Канады — бронзовые.

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады и лучшим распасовщиком. В списке лучших снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, признанный самым ценным игроком турнира, Кирилл Капризов и американец Райан Донато.