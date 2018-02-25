В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

"19:19. На Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия", — говорится в сообщении.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 февраля 2018 г.

В свою очередь The Telegraph сообщает, что около 19.00 по местному времени (22.00 мск) местные жители обратились в экстренные службы с сообщениями о взрыве. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин.

Информации о пострадавших пока нет.