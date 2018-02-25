Кадыров не планирует поездку в Латвию ближайшие 30 лет

ГРОЗНЫЙ, 25 фев — РИА Новости. Действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ряду российских граждан, в том числе и главе Чечни Рамзану Кадырову, "подобны играм на песочной площадке", ближайшие 30 лет в планах Кадырова нет поездки в Латвию, заявил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, комментируя данное решение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского, сообщают в воскресенье интернет-версии ведущих латвийских СМИ.

В минувший четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в соцсети Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

В список включены глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России, подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрей Луговой и многие другие лица.

"Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке", — отметил Каримов.

При этом он добавил, что " Кадыров имеет приглашения о дружественном визите от десятков стран мира".

Каримов выразил сожаление по поводу действий "группы политиков Латвии", которые, по его словам "готовы на все, лишь бы иметь право на писклявый голосочек в хоре, дирижером которого являются США и некоторые западные страны".

"Обидно за народ Латвии, среди которого тысячи высокообразованных, интеллигентных и мудрых людей. Мы не намерены уподобляться руководству Латвии, мы строим отношения на основе дружбы, добрососедства и не собираемся гражданам Латвии при поездке в Россию запрещать гостить в Чечне", — подчеркнул Каримов. При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят "сиюминутный характер".

"Россия и Латвия были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения. Когда латышскому народу потребуется помощь, первым руку протянет российский народ", — сказал Каримов.

Латвийский сейм 8 февраля призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Магнитского. В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией сейма по иностранных делам. По мнению сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками.

Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".