РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Кадыров не планирует поездку в Латвию ближайшие 30 лет

21:0325.02.2018
(обновлено: 21:07 25.02.2018)
021372
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров . Архивное фотоГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

ГРОЗНЫЙ, 25 фев — РИА Новости. Действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ряду российских граждан, в том числе и главе Чечни Рамзану Кадырову, "подобны играм на песочной площадке", ближайшие 30 лет в планах Кадырова нет поездки в Латвию, заявил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, комментируя данное решение.

Акция против полицейского произвола в деле Магнитского
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Дело Магнитского" и реакция на него в США и Европе
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского, сообщают в воскресенье интернет-версии ведущих латвийских СМИ.

В минувший четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в соцсети Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

В список включены глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России, подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрей Луговой и многие другие лица.

Панорама Вильнюса. Архивное фото
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
Литва внесла Кадырова в "список Магнитского"
"Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке", — отметил Каримов.

При этом он добавил, что " Кадыров имеет приглашения о дружественном визите от десятков стран мира".

Каримов выразил сожаление по поводу действий "группы политиков Латвии", которые, по его словам "готовы на все, лишь бы иметь право на писклявый голосочек в хоре, дирижером которого являются США и некоторые западные страны".

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МИД пообещал ответить на публикацию "списка Магнитского" в Литве
"Обидно за народ Латвии, среди которого тысячи высокообразованных, интеллигентных и мудрых людей. Мы не намерены уподобляться руководству Латвии, мы строим отношения на основе дружбы, добрососедства и не собираемся гражданам Латвии при поездке в Россию запрещать гостить в Чечне", — подчеркнул Каримов. При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят "сиюминутный характер".

"Россия и Латвия были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения. Когда латышскому народу потребуется помощь, первым руку протянет российский народ", — сказал Каримов.

Латвийский сейм 8 февраля призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Магнитского. В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией сейма по иностранных делам. По мнению сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь Кадырова отреагировал на "список Магнитского" Литвы‍
Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена