Москалькова призвала ООН и ОБСЕ не допустить культурного апартеида в Латвии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы (СЕ) не допустить переход школ Латвии к обучению на одном латышском языке после того, как сейм страны принял соответствующее решение.

"Прошу международные организации: ООН, ОБСЕ и Совет Европы, используя свои инструментарии, принять меры к недопущению введения режима культурного апартеида на территории Латвии и защитить права граждан", — говорится в заявлении Москальковой.

Омбудсмен напомнила, что Латвия является членом ОБСЕ, а значит приняла на себя обязательство рассматривать права человека в качестве универсальной ценности. Уполномоченный также привела в пример позицию Евросоюза, хартия которого призывает к уважению языкового разнообразия и запрещает любую дискриминацию, в том числе основанную на языке или этническом происхождении.

Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.

В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.