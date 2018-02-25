На юге Армении произошло землетрясение магнитудой 3,3

ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой до 5-ти в эпицентре произошло в воскресенье на юге Армении, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Двадцать пятого февраля примерно в 17.02 (16.02 мск) близ села Елпин (в 100 км южнее Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3. Сила толчков в эпицентре составила 4-5. Очаг залегал на глубине 10 км", — говорится в сообщении.

Жертв и разрушений нет.

Елпин находится на границе с Нахичеванской автономной республикой в составе Азербайджана.

Территория Армении расположена в сейсмоактивной зоне. Самое сильное за последние почти 30 лет Спитакское землетрясение произошло 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до 7 баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван.

Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч лишились крова.