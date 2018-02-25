Израильская армия открыла огонь по рыбацкой лодке у сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (86)

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Израильская армия открыла огонь по рыбацкой лодке, вышедшей за пределы рыболовной зоны у сектора Газа, погиб один палестинец, сообщила армейская пресс-служба.

Как отмечается в аккаунте израильской армии в сети микроблогов Twitter, инцидент произошел на севере сектора Газа.

"Подозрительная рыбацкая лодка, в которой находилось три человека, пересекла границу рыболовной зоны", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ответ израильские военные начали операцию по задержанию, которая сопровождалась в том числе "выстрелами в воздух и по лодке".

"Один из подозреваемых получил тяжелое ранение и позже скончался. Остальные были направлены для прохождения необходимой проверки", — сообщается в Twitter армии. Пострадавших среди израильских военных нет.