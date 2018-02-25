В Ираке 16 гражданок Турции приговорили к казни за причастность к ИГ*

БАГДАД, 25 фев — РИА Новости. Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции за причастность к деятельности террористической организации ИГ*, говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака.

"Центральный уголовный суд Ирака, рассмотрев дела 16 гражданок Турции, подтвердил их причастность к деятельности ИГ*… Суд вынес смертный приговор в отношении обвиняемых женщин, согласно закону о противодействии терроризму", — сообщается в постановлении суда.

По словам представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, "обвиняемые в ходе следствия признались в том, что прибыли (на территорию Ирака) с целью женитьбы на членах ИГ*, оказывали им логистическую поддержку". Спикер отметил, что этот "приговор является предварительным и может быть обжалован".

Ранее суд в Багдаде уже приговорил одну гражданку Турции к смертной казни за принадлежность к ИГ*. К различным тюремным срокам приговорены еще десять гражданок Турции в возрасте от 20 до 50 лет. Они прибыли в Ирак со своими мужьями, которые позже погибли в боевых действиях в этой стране. Женщин задержали в Мосуле и Тель-Афаре, которые находились долгое время под контролем ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация