РИГА, 25 фев – РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова и председателя СК России Александра Бастрыкина включили в список людей, которым запрещен въезд в Латвию из-за дела юриста Сергея Магнитского. Об этом сообщили интернет-версии ведущих латвийских СМИ.

В четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter сообщил, что запретил въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот шаг принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

Soon wheels up to Brussels for #EU #FAC meeting to discuss Middle East peace process, #Venezuela and #Moldova, I intend to brief colleagues on Latvia’s Parliament resolution on #MagnitskyAct calling for European action on the matter pic.twitter.com/qZwrbMXzI3 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 февраля 2018 г.

В список включили Кадырова, Бастрыкина, а также бывшего сотрудника спецслужб России, подозреваемого британской прокуратурой в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрея Лугового и многих других лиц.

Восьмого февраля сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к "делу Магнитского". В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией сейма по иностранных делам. По мнению сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Ранее зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".