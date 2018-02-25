Турция потребовала от Чехии выдачи бывшего лидера сирийских курдов

АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Анкара добивается от Праги экстрадиции бывшего сопредседателя сирийской курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее в воскресенье чешское ТВ со ссылкой на турецкие источники сообщило, что чешская полиция задержала Салиха Муслима в Праге.

"Наши МВД, МИД и Минюст работают по вопросу его (Муслима) экстрадиции", — заявил Боздаг журналистам.

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в провинции Шанлыурфа, приветствовал задержание Муслима в Чехии и выразил надежду на его скорую выдачу Турции.

По сообщению агентства Anadolu, решение о задержании Муслима было принято 24 февраля отделением Интерпола в Чехии на основании обращения турецкой стороны после сообщений СМИ о его планируемом участии в одном из мероприятий в Праге.

Чешская сторона сообщила, что решение о его аресте будет принято судом Чехии, о чем будет проинформирована турецкая сторона. При этом в Праге ожидают от Анкары передачи документов с требованием экстрадиции бывшего курдского партийного лидера.

Имя Муслима было включено в список особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, предумышленном убийстве, попытке предумышленного убийства, нанесении ущерба государственному имуществу, перевозке опасных грузов, нанесении ущерба имуществу граждан.

За его поимку назначена награда в четыре миллиона турецких лир (более одного миллиона долларов).