Bild назвала финал хоккейного турнира "самым крутым поражением" Германии

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Немецкое издание Bild опубликовало новость о поражении национальной сборной по хоккею в финальном матче Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали"" – говорится в статье.

В материале подчеркивается, что россияне были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.

Российские хоккеисты обыграли немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевали олимпийское золото. В 1992 году первое место заняла объединенная команда стран бывшего СССР. До этого на Играх семь раз одерживали победу советские спортсмены.

По результатам турнира немецкая сборная получила серебряные медали, а сборная Канады – бронзовые.