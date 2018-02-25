Данилко предложил киевским властям "декоммунизировать" Верку Сердючку

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский певец и шоумен Андрей Данилко ответил властям Киева, которые собираются снять пятиконечную звезду со шпиля высотки на Крещатике, где находится его квартира. Слова шоумена приводит издание "Обозреватель".

"В связи с событиями в Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: "так вы и голову Сердючке тогда оторвите", — заявил Данилко. Музыкант добавил, что, по его мнению, пятиконечная звезда давно не ассоциируется с советским наследием, поскольку стала частью его сценического образа.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Большой резонанс вызвало переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировограда — в Кропивницкий. Кроме того, по всей стране уничтожено множество памятников советской эпохи.

Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения