В Китае мужчина зарезал четырех человек в своем доме

ПЕКИН, 25 фев — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина в субботу по невыясненной пока причине напал на людей в китайской провинции Хунань, в результате погибли четыре человека, сообщила в воскресенье местная полиция в своем аккаунте в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в субботу около 15.00 по местному времени (10.00 мск) в городе Цзысин.

Нападавшим оказался 53-летний мужчина по фамилии Юань. Он напал на четырех человек в собственном доме, пока не известно, что побудило мужчину совершить убийство и кем ему приходились жертвы. Он был задержан, его допрашивают. Расследование продолжается.

Три человека погибли на месте, на них мужчина напал внутри дома, четвертый человек был атакован у входа в дом, с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где позже скончался.