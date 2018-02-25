В Астане рецидивист сбежал из следственного изолятора

АСТАНА, 25 фев – РИА Новости. Осужденного, который сбежал из следственного изолятора во время прогулки, разыскивают в Астане, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

По словам собеседника агентства, днем в воскресенье на прогулке во дворе следственного изолятора Астаны "совершил побег неоднократно осужденный", которому удалось сначала подняться на крышу одноэтажного здания, а потом преодолеть ограждение.

Мужчина, которого сейчас разыскивают в Астане, является уроженцем Карагандинской области, ранее он был судим за кражу и грабеж.