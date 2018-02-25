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В мире

Аксенов рассказал, как наладить диалог между Украиной и Крымом

15:1025.02.2018
(обновлено: 16:11 25.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоенные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фотоВоенные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью программе "Итоги недели" на НТВ, что помочь наладить диалог между Украиной и российским Крымом может "сарафанное радио".

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Там это ("сарафанное радио". — Прим. ред.) лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют, что они (Украина. — Прим. ред.) — демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе", — сказал Аксенов.

По его словам, с Украины ежегодно прибывают до полумиллиона туристов. "Все положительные изменения республики — это достижения последних четырех лет", — подчеркнул глава Крыма.

Он также ответил на вопрос о персональных санкциях Запада в отношении него.

"Мне до лампочки! Пусть там ставят санкции какие угодно, меня это просто не интересует. Смешные абсолютно меры, нас этим не напугать, не знаю, зачем они это делают. На мой взгляд, и эти санкции уйдут, они бесперспективны. А Украина… пусть быстрее украинские политики, чиновники думают о том, чтобы с руководством страны, с Россией наладить общий язык. Желаю, чтобы они осознали, что надо учитывать интересы своей страны", — сказал глава Крыма.

По словам Аксенова, американцы "лучше других понимают, что Украине не под силу вернуть Крым военным путем", но при этом "будут вести деструктивную работу в части дестабилизации ситуации".

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Попытки-то они есть, подталкивают американцы, понятно. Но вы поймите, что уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю… Большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство — за то, чтобы закончить конфликт любой ценой. В том числе в Донбассе, в Крыму. Там более 60 процентов высказываются, что уже все, раз ушли, так ушли, и давайте на этом поставим точку", — заключил Аксенов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Вячеслав Гаджиев
Вот именно, только США заинтересованы в этом конфликте. Пройдёт время и многие поймут это. Так долго "печеньки" перевариваться не могут.
15:47
25.02.2018
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абориген Крыма
Как только посадят надолго и на много своих украинских террористов взорвавших ЛЭП в Крым, устроивших продовольственные, транспортные, водные блокады Крыму по статье геноцид - вот тогда можно будет начать разговор о налаживании диалога
15:51
25.02.2018
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