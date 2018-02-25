В Киеве осквернили могилу поэтессы Леси Украинки

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Неизвестные украли с памятника на могиле украинской поэтессы Леси Украинки в Киеве бронзовую гирлянду, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

В воскресенье, 25 февраля, исполняется 147 лет со дня рождения Леси Украинки.

"Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники Лесиного таланта. И буквально остолбенели, увидев оскверненный памятник великой поэтессе, — от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", — написал Сидоржевский на своей странице в Facebook.

По его словам, писатели намерены обратиться в полицию, а также просить министерство культуры Украины восстановить прежний вид памятника.

Леся Украинка (1871-1913) одна из самых знаменитых украинских писателей, активная участница украинского национального движения. Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903-07), "В катакомбах" (1905), "Лесная песня" (1911).