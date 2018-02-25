В ДНР назвали обстрел санитарной машины военным преступлением

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики считает военным преступлением обстрел санитарного автомобиля, о чем в ДНР заявляли в пятницу, и призывает руководство миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и представителей миссии ООН по правам человека не оставить без внимания этот инцидент, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Обращаюсь к руководству Миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и представителям миссии ООН по правам человека. Данное военное преступление, не имеющее сроков давности, не должно остаться без вашего внимания и реакции. Убийцы должны понести заслуженное наказание", — заявил Басурин.
Он отметил, что по этому факту проводятся тщательные следственные мероприятия, будет возбуждено уголовное дело.
"Несмотря на это, командир 93-й бригады Клочков спланировал убийство и организовал "огневую ловушку" для санитарного автомобиля, в котором находились двое медиков и раненый военнослужащий. При этом… пытались скрыть следы своего преступления и всячески препятствовали эвакуации подбитого санитарного автомобиля с места трагедии, обстреливая данный район из 120-мм минометов", — заявил Басурин.