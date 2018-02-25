В ДНР назвали обстрел санитарной машины военным преступлением

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики считает военным преступлением обстрел санитарного автомобиля, о чем в ДНР заявляли в пятницу, и призывает руководство миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и представителей миссии ООН по правам человека не оставить без внимания этот инцидент, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В пятницу оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль УАЗ в районе Докучаевска из противотанкового ракетного комплекса. В результате погибли три человека: водитель, санинструктор и ополченец ДНР. Машина имела соответствующие знаки отличия, подчеркнули в ДНР. Там добавили, что представители ДНР на переговорах в Минске предоставят на встрече 28 февраля материалы по этому обстрелу. Как отмечал представитель ДНР в СЦКК, машина, перевозившая раненого ополченца, была обстреляна несмотря на то, что перед этим представители Киева в СЦКК дали гарантии безопасности.

"Обращаюсь к руководству Миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и представителям миссии ООН по правам человека. Данное военное преступление, не имеющее сроков давности, не должно остаться без вашего внимания и реакции. Убийцы должны понести заслуженное наказание", — заявил Басурин.

Он отметил, что по этому факту проводятся тщательные следственные мероприятия, будет возбуждено уголовное дело.

"Хочу еще раз вернуться к циничному убийству трех человек вблизи Докучаевска, организованному военным преступником Клочковым 22 февраля. По данному факту проводятся тщательные следственные мероприятия и будет возбуждено уголовное дело. Вашему вниманию представлена схема обстрела санитарного автомобиля", — сказал Басурин. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР назвал фамилию командира, причастного, по его мнению, к обстрелу санитарного транспорта, и заявил, что силовики пытались скрыть следы и мешали эвакуации автомобиля.

"Несмотря на это, командир 93-й бригады Клочков спланировал убийство и организовал "огневую ловушку" для санитарного автомобиля, в котором находились двое медиков и раненый военнослужащий. При этом… пытались скрыть следы своего преступления и всячески препятствовали эвакуации подбитого санитарного автомобиля с места трагедии, обстреливая данный район из 120-мм минометов", — заявил Басурин.