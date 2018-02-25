В Донбассе при обстрелах погиб один ополченец

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Один ополченец погиб за сутки на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны противника погиб один защитник Донецкой народной республики", — сказал он.

Ранее представитель оперативного командования ДНР заявлял, что украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Украинские силовики в свою очередь проинформировали, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки четыре раза открывали огонь по их позициям, никто не пострадал.