В ЛНР рассказали о гибели украинских диверсантов на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (228)

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позициях на линии соприкосновения. Архивное фото

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позициях на линии соприкосновения. Архивное фото

ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Двое украинских силовиков погибли и трое получили ранения, подорвавшись на мине при попытке выйти в составе диверсионно-разведывательной группы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Во время выхода диверсионно-разведывательной группы противника к линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки, в результате подрыва на собственной мине погибли двое военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения и госпитализированы", — рассказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что инцидент произошел 24 февраля и пока скрывается от общественности и родственников пострадавших.