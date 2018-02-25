В КНДР заявили, что любая блокада будет рассматриваться как акт войны

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пхеньян будет рассматривать любую блокаду со стороны США в отношении КНДР как акт войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя МИД Северной Кореи.
"Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны", — говорится в заявлении представителя МИД КНДР.
"В случае, если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США", — отмечается в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко "второй фазе", которая "может быть очень жесткой и очень печальной для мира".