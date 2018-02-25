В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона с вооружением для силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (228)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Эшелон с вооружением и техникой для подразделений ВСУ в Донбассе прибыл на железнодорожную станцию в районе Артемовска, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Нами выявлено, что 23 февраля для доукомплектования подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на железнодорожную станцию в районе Артемовска прибыл железнодорожный эшелон с вооружением и военной техникой", — рассказал Марочко.

По его словам, среди прочего были привезены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра.

"Киевская власть по-прежнему рассматривает силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе и для этого продолжает проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон", — подчеркнул Марочко.

По данным Народной милиции, украинское командование также усилило взводом военнослужащих и двумя БМП-1 передовые позиции взводного опорного пункта в районе Новозвановки.