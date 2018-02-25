Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на Украине из-за похолодания увеличился на семь процентов — до 101 миллиона кубометров, сообщил в воскресенье советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

Сильное похолодание пришло на Украину. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, температура на выходных в стране опустится местами до 21-22 градусов мороза, а с понедельника в некоторых областях ночью будет до 25 градусов ниже нуля.

"Украина из-за похолодания <…> увеличила отбор газа из хранилищ на семь процентов, до уровня 101 миллион кубометров (такой режим впервые за последний год)", — написал Белявский на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что суточное потребление газа на Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров. В прошлом году этот показатель, по его словам, составлял 138 миллионов кубометров.

"Остальные потребности покрываем за счет газа отечественной добычи (57 миллионов кубометров) и импорта из Европы (16 миллионов кубометров)", — уточнил Белявский.

По данным сайта "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 февраля составил 10,715 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,87 процента.