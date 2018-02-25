Представители СММ ОБСЕ покинули базу в Луганской области из-за обстрелов

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ покинули патрульную базу в Попасной Луганской области из-за минометных обстрелов, сообщает пресс-служба организации.

Наблюдатели ОБСЕ 22 февраля вернулись на патрульную базу Попасную. Им пришлось её покинуть 19 декабря 2017 года из-за взрывов, которые фиксировались вблизи базы.

"Находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине населенного пункта Попасная (подконтрольном украинскому правительству, 69 километров на запад от Луганска), наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км на юго-восток", — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

При этом в ОБСЕ отметили, что наблюдатели слышали 10 взрывов, которые они оценили как выстрелы из 120-три миллиметрового миномета. В состав команды СММ входят шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик.

"Двадцать четвёртого февраля команда миссии оставила передовую патрульную базу и вернулась в патрульный центр СММ в населенный пункт Северодонецк (подконтролен украинскому правительству, 74 километра северо-западнее Луганска)", — сообщила пресс-служба.