МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Задержанное в Тунисе судно, следовавшее из Новороссийска, принадлежит турецкой компании, в настоящий момент представитель компании находится в Тунисе для прояснения ситуации с кораблем, при этом российских граждан среди членов его экипажа нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тунисе.

"Данное судно принадлежит турецкой компании "Акдениз Роро". Пятнадцатого февраля этого года попало в шторм и запросило заход в тунисский порт города Сфакс для осуществления дополнительных ремонтных работ. Судно следовало из города Новороссийск в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центрально-африканской республики", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после того, как судно прибыло 15 февраля в порт Сфакса, был начат таможенный осмотр корабля, который продолжается до настоящего момента. "Представитель компании-владельца груза находится на данный момент в Тунисе для прояснения ситуации с судном. Среди членов экипажа задержанного судна российских граждан нет", — уточнил собеседник агентства.

Ранее российское интернет-издание "Морской бюллетень" сообщило, что власти Туниса 16 февраля задержали паром-ролкер Ural, который пришел на рейд тунисского порта Сфакс для небольшого ремонта. Осмотрев судно, власти обнаружили партию большегрузных грузовиков, БМП, легкого оружия, амуниции и палаток. По информации издания, судно шло из Новороссийска, причем официально направлялось в Камерун. При этом судно принадлежит турецкой компании, но ходит под флагом Панамы. По предположению издания, оружие шло либо в Камерун, либо в Ливию.