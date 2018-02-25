Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сказал в воскресенье журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины десять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные виды гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики десять мин. Также при обстрелах использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – восемь мин, 82 миллиметра – две мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 123 единицы", — сказал представитель ведомства.​​