Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка. Уточняется, что по территории республики было выпущено более восьми мин.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.