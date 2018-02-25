Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (224)

Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрела села Долгое в ЛНР. архивное фото

Представители ЛНР в СЦКК фиксируют последствия обстрела села Долгое в ЛНР. архивное фото

ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка. Уточняется, что по территории республики было выпущено более восьми мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.