Украинские силовики сообщили о 4 обстрелах в Донбассе за сутки

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки четыре раза открывали огонь по их позициям.

Как сообщает в воскресенье пресс-центр военной операции силовиков в Facebook , за прошедшие сутки зафиксировано "четыре обстрела укреплений ВСУ". "В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал", — уточняется в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.