МОСКВА / МЕХИКО, 25 фев — РИА Новости. Якобы планировавшийся визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето в США отложен после неоднозначной телефонной беседы с его американским коллегой Дональдом Трампом, пишет газета Washington Post со ссылкой на мексиканских и американских чиновников, однако в Мехико заявляют, что визит так и не был подтвержден.

Визит Пеньи Ньето в Вашингтон должен был состояться в феврале или марте, однако стороны решили отложить мероприятие. Трамп не смог принять позицию Мексики по строительству приграничной стены. Именно ее политики обсуждали в ходе 50-минутного разговора по телефону во вторник, и ни один из них не смог уступить другому.

Один из источников в Мексике рассказал изданию, что в ходе разговора Трамп "потерял терпение". Американские чиновники описали своего лидера расстроенным и сердитым.

Помимо строительства стены, за которую, по мнению Трампа, должна заплатить Мексика, между двумя странами есть еще ряд серьезных разногласий, в том числе по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Стена была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

МИД Мексики еще 14 февраля официально сообщил, что президенты Пенья Ньето и Трамп могут встретиться в ближайшее время. По итогам встреч в Вашингтоне главы МИД Луиса Видегарая отмечалось, что стороны договорились работать, чтобы в ближайшие недели состоялась встреча между двумя президентами.

Однако, как сообщили в субботу вечером РИА Новости в администрации президента Мексики, такая встреча в итоге не была подтверждена. "Администрация президента Мексики никогда не подтверждала никакого визита, и, как мы понимаем, Белый дом также", — заявил агентству собеседник в администрации.

Конкретные даты визита не сообщались ни Мехико, ни Вашингтоном. "Поэтому мы не можем давать подтверждение предположениям, которые даже не были нами ранее подтверждены",- сказал источник.