Саакашвили заявил о готовности вернуться на Украину ради следствия

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на Украину, чтобы участвовать в следственных действиях.

На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что сначала его "с применением силы" вывезли, хотя он "был готов пройти все судебные процедуры в Украине", а теперь "просят у Нидерландов провести следственные действия".

"Или (генпрокурор Украины Юрий) Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, или держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, или всё вместе. В любом случае мой ответ этим клептократам: я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", — добавил Саакашвили.

Депортация Саакашвили

В сентябре бывший одесский губернатор, лишенный гражданства Украины, незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства. Однако ведомство отказалось предоставить ему такой статус. В суде это решение опротестовать не удалось.

В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды. Там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Сам Сааакашвили назвал действия Киева незаконными. Он заявил, что найдет способ вернуться на Украину.

Дело о расстреле на Майдане

До своей высылки политика вызвали в Святошинский районный суд Киева как свидетеля по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Он должен был пояснить так называемую версию грузинских снайперов. Генпрокуратура Украины заявила, что будет настаивать на допросе Саакашвили, но пока не уточнила, в какой форме планируется эта процедура — возможно ли личное присутствие или планируется видеоконференция.

Итальянский "5 канал" выпустил документальный фильм, в котором журналисты берут интервью у Кобы Нергадзе, Александра Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.

Главную киевскую площадь — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. После переворота ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и впоследствии распущенное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и силовики отрицают причастность к убийствам.