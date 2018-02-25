Президент Эстонии неоднозначно оценила отношения с Россией

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в торжественной речи по случаю дня независимости Эстонии неоднозначно высказалась об отношениях с Россией.

Говоря о соседствующих с Эстонией государствами, Кальюлайд завуалированно отметила сложные, но при этом "соседские" отношения с Россией.

"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", — заявила президент республики.

Ранее Керсти Кальюлайд уже заявляла, что отношения с Москвой "невозможно назвать хорошими". Также президент Эстонии разъяснила, что не может самостоятельно без Евросоюза принять решение о визите в Россию.