МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вторжение американских войск является стратегической ошибкой США в XXI веке, заявила бывший посол в Кувейте и Ливии, американский дипломат Дебора Джонс в интервью изданию "Газета.ру".

"Не думаю, что кто-то на Ближнем Востоке будет отрицать, что вторжение в Ирак было стратегической ошибкой и будет выглядеть стратегической ошибкой XXI века", — сказала она.

Джонс отметила, что каждая военная или террористическая акция против США сопровождалась сменой американской военной доктрины.

"Ирония произошедшего в Ираке в том, что у нас была два генерала в Госдепе — Колин Пауэлл и Ричард Армитидж, — которые были против вторжения, а гражданские — типа главы Пентагона (Дональда Рамсфельда — Прим.ред.) выступали в поддержку этого", — сказала бывший посол США.

Официальным поводом для вторжения в Ирак в 2003 году сил США и антииракской коалиции стала информация американских спецслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Каких либо веских доказательств тому найдено не было.