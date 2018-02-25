Латвия ликвидирует третий по величине банк по указке США, заявила политик

РИГА, 25 фев – РИА Новости. Латвия действует по указке США, ликвидируя третий по величине банк в стране, заявила в интервью радиостанции Baltkom экс-спикер сейма (парламента) Латвии Илга Крейтусе.
Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в субботу с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства.