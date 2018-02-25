Юрист заявил, что Киев "сам отрезал Крым", захотев запугать его жителей

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинское издание Korrespondent.net опубликовало статью адвоката Максима Могильницкого, который, изучив события в Крыму в начале 2014 года, узнал о "заранее подготовленном сценарии", в результате которого "Украина отрезала от себя" полуостров.

По словам адвоката, он и его юридическое объединение "Могильницкий и партнеры" занялись крымским вопросом и собрали значительное количество материала, позволяющего им заявить, что после произошедшего в феврале госпереворота на Украине был создан сценарий по запугиванию русскоязычного населения Крыма, а также жителей востока страны. Могильницкий, в частности заявил, что планировались расправы и преступления.

В качестве примера адвокат вспоминает нападение на крымчан 19 и 20 февраля 2014 года на трассе Одесса-Киев. По его словам, на 50 сотрудников налоговой милиции Автономной республики Крым напала группа вооруженных людей, нанеся многим тяжелые травмы. Нападавшие также сожгли автобус налоговиков коктейлями Молотова. На следующий день вооруженные люди разгромили колонну автобусов, возвращавшихся из Киева в Симферополь, нападавшие избивали и пожилых людей, а на одного из крымчан наехал автомобиль. Могильницкий утверждает, что нападение транслировалось на украинских каналах.

Кроме того, адвокат цитирует ряд украинских политиков, которые сделали жесткие высказывания в отношении жителей Крыма и предлагали "гнать и стрелять" крымчан.

Также Могильницкий указывает на признание Верховной Радой Украины закона "Об основах государственной языковой политики", который заложил основу для искоренения русского языка в стране.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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