В Риге три тысячи человек приняли участие в акции в защиту русских школ

РИГА, 25 фев – РИА Новости. Около 3 тысяч человек в субботу приняли участие в акции в Риге в защиту русских школ в Латвии, сообщили РИА Новости в штабе защиты русских школ, который организовывал мероприятие.

"По нашим подсчетам, несмотря на мороз в акции приняли участие около 3 тысяч человек", — сообщили в штабе.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Русским школам быть", "Ассимиляции нет", "Мы есть Латвия".

К собравшимся обратились с речами организаторы мероприятия, в том числе депутат Европарламента Татьяна Жданок.

Организаторы планируют провести следующую акцию протеста 10 марта.

Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.

В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.