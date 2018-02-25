В Австрии рассказали, что станет мостом между Россией и Европой

ВЕНА, 25 фев — РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум в 2018 году должен стать мостом между Россией и Европой, заявил бывший глава правительства австрийской федеральной земли Каринтия Герхард Дёрфлер.
"Я надеюсь, что этот форум станет мостом между Россией и Европой, и что Австрия станет этим маленьким мостом", — заявил Дёрфлер.
Он добавил, что при подготовке к форуму в Ялте представители Австрии постараются сделать все возможное, чтобы внести существенный вклад в развитие российского региона.
"Санкции надо оставить во вчерашнем дне, а после необходимо смотреть в будущее", — добавил политик.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России.
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