В ЛАГ осудили решение США о переносе посольства в Иерусалим

КАИР, 25 фев —РИА Новости, Надим Зуауи. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт осудил решение США перенести американское посольство в Иерусалим в мае текущего года, которое, по его словам, может лишить регион Ближнего Востока последнего шанса на мир.

Американская администрация решила приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме, чья принадлежность составляет один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта, к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года.

Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы. В день Накбы палестинцы вспоминают события 1948 года, когда сотни тысяч местных жителей лишились своих домов и стали на много десятилетий беженцами.

"Решение США — это еще одно звено в цепочке провокаций и ошибочных действий, продолжающихся с декабря прошлого года. Это решение может уничтожить последнюю надежду на мир и сосуществование палестинцев и израильтян", — сказал Абуль Гейт, слова которого приводятся в заявлении панарабской организации, опубликованном в субботу вечером.

По его словам, США теряют авторитет как посредник в ближневосточном мирном процессе.

"Решение США перенести посольство в день Накбы свидетельствует о полностью предвзятой позиции в пользу Израиля, а также об отсутствии рациональной оценки сути и истории регионального конфликта, которому уже более 70 лет", — говорится в заявлении.