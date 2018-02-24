В Йемене прогремели два взрыва

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Два человека погибли, 53 пострадали при подрыве двух заминированных автомобилей в йеменском городе Аден, сообщается на сайте МВД страны.

По информации ведомства, взрывы прогремели на юго-западе города и были нацелены на штаб-квартиру сил безопасности провинции Аден.

"Были зарегистрированы два погибших военных и не менее 53 пострадавших с ранениями разной степени тяжести, среди них мирные жители", — сообщил источник в ведомстве.

По словам источника, пострадавших доставили в больницы. Боевики были ликвидированы.

Как сообщает телеканал Al-Arabiya, ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху.

В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

* Террористическая организация, запрещенная в России