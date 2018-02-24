В Красном море прошли совместные учения Египта и Франции "Клеопатра 2018"

КАИР, 24 фев — РИА Новости, Надим Зуауи. Совместные учения военно-морских сил Франции и Египта "Клеопатра 2018" прошли в Красном море, сообщил в субботу официальный представитель египетских вооруженных сил.

"В учениях приняли участие различные подразделения ВМС Египта, в том числе вертолетоносец "Мистраль", фрегаты и ракетные катера, спецназ ВМС, средства десантирования, а также военно-воздушные силы, силы ПВО, силы Южного военного округа. Со стороны Франции в учениях принимали участие вертолетоносцы, фрегаты, силы специального назначения", — говорится в заявлении египетского представителя.

В ходе учений были проведены стрельбы боевыми снарядами по надводным целям, действия по борьбе с подводными лодками, а также действия по отражению "нестандартных угроз безопасности". Кроме того, стороны отработали посадку вертолетов на вертолетоносцах двух стран в дневное и ночное время, проведение совместных операций по досмотру объектов, а также порядок действий в ситуации прямых боестолкновений на море. Во время учений работали совместные командные центры.

На завершающем этапе маневров было выполнено совместное десантирование сил специального назначения на один из островов в Красном море после проведения разведки. "В ходе учений был продемонстрирован опыт и квалификация участников в проведении совместные боевых операций на море", — говорится в заявлении.

При этом участники маневров на уровне высшего командования, офицеров и рядовых военнослужащих получили дополнительные навыки "в борьбе с угрозами на море, суше и в воздушном пространстве".

В командовании египетских вооруженных сил добавили, что благодаря сотрудничеству с Францией, военно-морские силы Египта активно и успешно принимают участие в антитеррористической операции "Синай 2018", которую военные проводят в настоящее время совместно с МВД.

Данные учения стали одними из крупнейших на Красном море.