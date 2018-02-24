Шведская полиция остановила демонстрацию неонацистов

СТОКГОЛЬМ, 24 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция города Йёнчёпинг на юге Швеции в субботу помешала неонацистской организации "Североевропейское движение сопротивления" провести несанкционированную демонстрацию, сообщает шведское телевидение SVT.

Поясняется, что около 40 манифестантов собирались пройти в середине дня через центр города, однако установленный на их пути полицейский патруль помешал этим планам. В целом в районе сбора неонацистов находилось около 150 полицейских.

"На данный момент, как это выглядит, они покинули место, и мы посмотрим, куда они пошли и соберутся ли в другом месте", — сказал телеканалу после 15.00 (17.00 мск) представитель местной полиции Томас Агневик.

По данным SVT, правоохранительные органы знали о готовящейся манифестации. Накануне утром был осуществлен дорожный контроль на подъезде к городу, полиция изъяла несколько ножей и перцовых аэрозолей.

"Люди, которых досмотрели, принадлежат, судя по всему, к одной и той же группировке", — пояснила SVT представитель городской полиции Моника Бергстрём.

Неонацистская организация "Североевропейское движение сопротивления" не раз проводила несанкционированные акции в Швеции. Так, в ноябре 2017 года правоохранительные органы второго по величине шведского города Гетеборга задержали в субботу 16 участников демонстрации этой организации.