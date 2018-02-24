В Китае проведут новый раунд антикоррупционных проверок по всей стране

ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Главный антикоррупционный орган Китая начал новый раунд инспекционных проверок, направив в 30 регионов 15 рабочих групп, говорится в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Партийные проверки, помимо провинций, также пройдут и в ряде министерств и предприятий, в том числе в министерстве коммерции, главном таможенном управлении, министерстве культуры, государственном статистическом управлении, в информационном агентстве Синьхуа и в других госкомпаниях. Инспекторы будут находится на местах до конца мая, собирая информацию о возможных дисциплинарных нарушениях высокопоставленными чиновниками.

Это первый раунд подобных проверок после 19-го съезда Компартии Китая, который завершился в октябре прошлого года.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). Согласно последним данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, за последние пять лет за соответствующие нарушения были наказаны более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней.