ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Факт обстрела украинскими силовиками санитарного автомобиля с раненым будет вынесен на обсуждение на встрече Контактной группы в Минске в предстоящую среду, заявил в субботу журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах Денис Пушилин.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики обстреляли санитарный автомобиль, вывозивший раненого, погибли три человека.

"Нами собраны все необходимые материалы, и мы намерены поднять обсуждение этого инцидента на предстоящей встрече Контактной группы в Минске. Надеемся, что СММ ОБСЕ и страны-гаранты не оставят без внимания преступные действия украинской стороны и виновные в совершении военного преступления понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.