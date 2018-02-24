В Японии американца заподозрили в жестоком убийстве девушки

ТОКИО, 24 фев — РИА Новости. Гражданина США задержали в Японии по подозрению в похищении, убийстве и расчленении девушки, которая пошла с ним на свидание и чью голову позже нашли в чемодане в Осаке, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей местной полиции.

По данным полиции, 27-летняя жительница города Санда из префектуры Хёго встречалась в Осаке с 26-летним гражданином США Евгением Байрактаром. Данные с камер наблюдения зафиксировали, как 16 февраля они вошли в жилой дом в округе Хигасинари в Осаке, квартиры в котором сдаются для туристов, однако больше на видеозаписях девушка не появлялась. На следующий день мать девушки объявила ее в розыск.

На кадрах с камер видеонаблюдения от 18 февраля было видно, как молодой человек несколько раз выходил и входил в здание с вместительной дорожной сумкой, отмечает агентство. Через некоторое время он уехал из города и был задержан уже в соседней с Осакой префектуре Нара по подозрению в "удержании девушки в неволе".

При расследовании дела об исчезновении японки сотрудники полиции обнаружили в другой квартире чемодан с отрезанной головой, которая может принадлежать пропавшей девушке. Другие части тела найдены пока не были.

Как сообщают японские СМИ, задержанный американец приехал в Японию в январе этого года и должен был в скором времени вернуться в Нью-Йорк. Доказательств того, что найденный чемодан принадлежит задержанному, пока нет. Другая информация об инциденте пока не сообщается.